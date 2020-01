Cadê o Dinheiro que estava aqui? Câmara de Vereadores terá que explicar, onde foram gastos mais de 400 mil reais.

Tweet no Twitter

Após análise no fechamento do Exercício, notou-se que o poder Legislativo do Município de Tobias Barreto, não ofertou nenhum tipo de Devolução de Valores ao Poder Executivo.

Sendo assim, foi aberto uma auditoria interna, realizada pela Controladoria Geral do Município, onde culminou em uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Para que a Câmara explique o que ocorreu.

Entenda o caso:

A Prefeitura repassou no ano de 2019, para a Câmara de vereadores o Valor de R$ 3.529.085,16 (três milhões quinhentos e vinte e nove mil oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Em confronto com o portal da transparência da Câmara de Vereadores no dia 22 de janeiro de 2020, observou-se, que a mesma só havia pago o Valor de R$ 3.124.546,59 (três milhões cento e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Ficando um saldo de 404.538,57 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Ocorrendo assim um lapso de informação. Até o momento não se sabe onde foi empregado este valor, no que foi gasto, ou se houve alguma aquisição.

Por tanto, Diante de tal constatação, a Controladoria resolveu pôr fim ofertar a denúncia. Nº 0665/2020 protocolada no TCE-SE. Para que a Câmara de Vereadores, esclareça onde foi empregado este valor.

Vale ressaltar que o valor é significativo, muito alto, e chama a atenção até mesmo dos menos informados.

Contudo, A sociedade precisa saber, o que aconteceu, a população tem o direito em saber o que a Câmara de Vereadores fez com este dinheiro todo.