URGENTE: Câmara de vereadores começa a votar a Cota parlamentar e Ministério Público solicita informações .

Na manhã dessa quinta feira, 10.12, a Câmara de Tobias Barreto aprovou nas comissões a denominada cota parlamentar que consiste numa ajuda de até 2.200.00 reais para cada vereador além dos subsídios.

No intuito de verificar a legalidade e constitucionalidade de tal projeto, o Ministério Público, através do promotor de justiça Dr Paulo José, solicitou ao presidente da Câmara informações detalhadas do mencionado projeto além de recomendar que se abstenha em colocar em votação até audiência na promotoria para esclarecimento do tema.

Importante lembrar que a sociedade tobiense manifestou – se recentemente pela redução dos salários dos políticos da cidade e estará atenta à qualquer projeto de aumento de despesas nesse momento crítico em que passa o Brasil e em especial Tobias Barreto.

Direto da redação