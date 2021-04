URGENTE: Ciro Gomes ‘convida’ Lula para ser candidato a vice; PT vê desespero

Para pedetista, Lula deveria se espelhar no exemplo da argentina Cristina Kirchner e concorrer como vice-presidente

Por Mônica Bergamo (Folhapress), Valor — São Paulo

05/04/2021 22h33 Atualizado há 15 horas

A fala do pedetista foi feita durante um webinar organizado pela Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) sobre a proposta de reforma administrativa em discussão no Congresso Nacional. Durante o evento, ele também sugeriu que casos de corrupção que marcaram as gestões petistas podem tirar sua força eleitoral numa disputa pela Presidência.