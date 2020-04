URGENTE: COVID-19: FEIRA LIVRE DE TOBIAS BARRETO É SUSPENSA

Mesmo adotando todas as medidas sanitárias e ações educativas na Feira Livre que ocorre às segundas-feiras, houve aglomerações de pessoas.

Diante disso, serão retomados os efeitos do Decreto No. 1325/2020, que suspendia durante 30 dias as atividades de todas as feiras locais.

Por ora, as quitandas, supermercados e mini-feiras diárias são capazes de atender às demandas da população, desde que respeitem as normas e instruções determinadas em prevenção ao Covid-19 (novo coronavírus).

As medidas já passam a valer a partir desta segunda-feira, dia 13 de abril.

SECOM/PMTB