Delegado Fábio Alan confirma sua transferência de Tobias Barreto para Propriá

O delgado Dr. Fábio Alan confirmou na manhã desta segunda-feira, a sua transferência de Tobias Barreto para Propriá, o mesmo disse que a mudança vai se confirmar em duas ou três semanas estando o mesmo somente arrumando a casa para passar a unidade para o próximo delegado.

O delegado ainda afirmou que gostaria de permanecer porque gosta da cidade, da equipe e do trabalho no local, porém existe uma determinação para a mudança e está fora do seu alcance a questão da escolha, “ordem se cumpre”, afirmou o delegado.

O Dr. Fábio ressaltou a satisfação de ter trabalhado na delegacia regional de Poço Verde e Tobias Barreto, agradeceu a imprensa local pela colaboração e que agora ele parte para outro desafio.

O delegado ainda afirmou que existe ainda a possibilidade de sua permanência, mas que estaria fora do seu alçada e que isso poderia acontecer pela intervenção política de lideranças das duas cidades, o mesmo destacou que a mudança não tem ligação com qualquer situação política e que se trata apenas de um procedimento normal da Secretaria fazer mudanças periódicas para melhor atender a população.

Por Reinaldo Valverde/SimaoDiasComoEuVejo.com.br