URGENTE: Diógenes Almeida tem 16 pontos a mais que Dílson, aprovação de 68% na gestão e menor rejeição

Pela modalidade espontânea – aquela em que não se apresentam os nomes dos candidatos e pergunta-se em quem o entrevistado gostaria de votar -, Diógenes é o preferido de 47,25% dos tobienses e Dilson de Agripino, de 30,75%.

Nesta questão, Magno Araújo tem apenas 2% e Disnei, 1,25%. Aqui são 10,25% de indecisos, 4,50% dos que não souberam ou não quiseram responder e 4% dispostos a votar em branco ou a anular.

Nesta modalidade espontânea, a vantagem de Diógenes Almeida sobre o bloco dos seus três competidores é de 13,25 pontos percentuais. Quando é medida somente sobre Dilson de Agripino, a frente fica em 16,50 pontos.

Na série de outros dados favoráveis ao candidato Diógenes Almeida revelados pela sondagem do Instituto Alvo, está a rejeição à pessoa dele. Apesar de liderar positivamente com vantagem a pesquisa no aspecto intenção de voto, a rejeição maior não recai sobre ele.

Isso fica com Dilson de Agripino, com 5 pontos a mais. Nada menos do que 26,25% dos eleitores de Tobias Barreto disseram que não votariam jamais em Dilson para prefeito da cidade. Disseram isso em relação a Diógenes, 21,25%.

Magno Araújo é rejeitado por 14,50% dos pesquisados e Disnei Viana, por 12,50%. A essa questão, 22,50% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder e 3% votariam branco ou nulo.

Em favor de Diógenes Almeida há, ainda, a avaliação positiva do Governo que ele desenvolve no município há quase quatro anos – desde o dia 1º de janeiro de 2017. São 68% de aprovação distribuídos entre os conceitos bom – 46,75% – e ótimo – 21,25%.

Apenas 11,25% consideram péssima a gestão praticada por ele, e 7,75%, como ruim. Ou seja, 19% têm como reprovável o modo de ele administrar. Outros 11,75% viram como regular.

O Instituto Alvo entrevistou presencial e individualmente 400 eleitores de Tobias Barreto nos dias 29 e 30 de outubro de 2020, na quinta e sexta-feiras da semana passada.

O intervalo de confiança dessa pesquisa é de 95% e ela tem registro junto ao Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo de número SE-00952/2020. Foi contratada pelo Portal JLPolítica.