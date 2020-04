URGENTE: Governo adia decisão sobre possibilidade de flexibilizar isolamento

Tweet no Twitter

O Governo do Estado prorrogou até a próxima segunda-feira, 27, as medidas previstas no Decreto n.º 40.567, de 24 de março, que fechou estabelecimentos comerciais e proibiu serviços públicos não essenciais.

Vale lembrar que o decreto nº 40.576, de 16 de abril, permitiu a reabertura de hotéis, motéis e pousadas; lojas de material de construção; imobiliárias; concessionárias de veículos; lojas de auto-peças; cartórios e tabelionatos; escritórios de arquitetura e engenharia; empresas de assistência técnica; e óticas.

Na próxima na segunda-feira, 27, será realizada entrevista coletiva, às 16 horas, no Palácio dos Despachos, na qual poderão ou não ser anunciadas novas medidas para o enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Ainda esta semana, o governador Belivaldo Chagas e demais governadores do Nordeste têm prevista, uma reunião por videoconferência, com o ministro da Saúde, Nelson Teich, para apresentar dados e situação dos estados durante a pandemia.

O decreto estadual editado na semana passada foi prorrogado até segunda

23/04/2020