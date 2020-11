URGENTE: Irreversível, o quadro clínico do ex-governador João Alves Filho

Veja, abaixo, a nota sobre o estado clínico de João Alves Filho:

“Encontra-se sem alteração o quadro de saúde do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, internado desde a quarta-feira (18), no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. O estado é grave e, no domingo (22), a equipe médica que o acompanha na Unidade isolada para Covid, do hospital, considerou irreversível o quadro clínico apresentado pelo ex-governador. Ele encontra-se com as funções renais paralisadas e segue sedado, respirando com ajuda de aparelhos.

João Alves sofreu uma parada cardíaca na quarta-feira (18) e recebeu os primeiros atendimentos ainda no apartamento em que mora com a senadora Maria do Carmo Alves. Ele acumula um quadro avançado de Alzheimer, para o qual já recebia cuidados intensivos, em formato home care.

O ex-governador deu entrada no Hospital Sírio Libanês no começo da noite de quarta-feira apresentando um quadro de infecção pulmonar, que motivou a testagem para Covid-19. O resultado positivo para Covid foi conhecido na sexta-feira (20), pouco depois da visita realizada pela família. Em função desse contato, a senadora Maria do Carmo e filhos continuam em isolamento residencial e aguardam para fazer testagem na terça-feira (24).

A família permanece em oração e agradece as manifestações de carinho e homenagens recebidas.

Assessoria de Comunicação

Gabinete da senadora Maria do Carmo Alves”.