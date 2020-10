URGENTE: Justiça de Tobias Barreto determina o cancelamento de carreata do candidato Dílson de Agripino

O único candidato majoritário que não atendeu à recomendação do Ministério Público para suspender as carreatas no intuito de evitar o alastramento da Covid 19 na saúde pública dos Tobienses. A Juíza ainda estipulou multa de 100 mil reais e força policial se necessário.

JUSTIÇA DE TOBIAS BARRETO, ATRAVÉS DA JUÍZA DRA ANA MARIA ACABA DE DETERMINAR O CANCELAMENTO DE CARREATA DO ÚNICO CANDIDATO,DILSON DE AGRIPINO QUE NÃO ATENDEU ÀS RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PRESERVAR A SAÚDE DOS TOBIENSES EM FACE DA PANDEMIA. A JUÍZA AINDA ESTIPULOU MULTA DE 100 MIL REAIS E FORÇA POLICIAL SE NECESSÁRIO.

Fonte tjse