URGENTE: Live da Verdade revela suposto esquema criminoso sobre habite-se na gestão do ex-prefeito Dílson de Agripino

🚨 ESQUEMA CRIMINOSO DOS GRANDES!

Durante a transmissão de uma live no Facebook, na noite desta quarta-feira, dia 28 de outubro, o ex-secretário de Administração de Tobias Barreto, Diógenes Júnior, fez graves denúncias contra o ex-prefeito e atual deputado estadual Adilson de Jesus Santos, o ‘Dílson de Agripino’.

Com documentos em mãos, Diógenes Júnior, que é filho do atual prefeito e candidato à reeleição, Diógenes Almeida, citou nomes de pessoas envolvidas em irregularidades, inclusive a filha do ex-prefeito. Fatos novos sobre como funcionava o suposto esquema criminoso na gestão do ex-prefeito Dílson de Agripino. Estamos falando de habite-se que eram liberados sem que sequer houvesse casa construída!

Habite-se No Brasil, o “Habite-se” é o ato administrativo emanado de autoridade competente que autoriza o início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação.

Assista vídeo 🎥

Direto da redação