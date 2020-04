URGENTE: Ministério Público determina à instauração de investigação policial para apurar suposta fraude na concessão de benefício social do governo do estado

Após denúncias relatando que pessoas estavam recebendo o citado benefício mesmo sabendo que não se enquadravam nos requisitos exigidos , o promotor de justiça, Dr. Paulo José, oficiou o delegado de Polícia para a devida apuração.

Por outro lado, o promotor recomendou a secretaria de ação social que ao entregar o mencionado cartão realize uma miniconferencia da atual situação do suposto beneficiário.

Por fim, orientou que a secretaria realizasse um informativo com ampla divulgação aos que já receberam, eventualmente, sem preencher os requisitos para realizar a devolução do cartão junto à respectiva secretaria a qual deve relatar ao governo do estado para substituição do beneficiário.

Fonte: Ministério Público de Sergipe