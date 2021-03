URGENTE: Ministério Público investiga supostas irregularidades em salários de professores

O Ministério Público em Tobias Barreto – Se, através do Promotor, Dr. Paulo José, investiga denúncia de supostas irregularidades, no pagamento de salários de alguns professores da rede municipal.

Tem professores que na gestão anterior recebiam R$ 7.773,83 e agora na atual gestão, passaram a receber R$ 13.559,83, uma diferença de R$ 5.782,83. Além disso, alguns professores tiveram a ampliação da carga horária de 160 para 200 horas, o que chama a atenção do MP, pois não está tendo aula no município nem presencial, nem on-line por conta da pandemia do covid.

Dr. Paulo cobra também da gestão, mais transparência no portal da transparência do município, onde deve ser divulgado todos os dados de pessoas contratadas com os salários, para que todos possam acesso as informações.

Por: Juliano Góis