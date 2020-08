URGENTE: PM prende traficante com plantio de maconha dentro de casa em Tobias Barreto

A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 24 de agosto, após denúncia via 190 da PM informando que havia a prática de tráfico de drogas em uma oficina mecânica, na avenida Coronel Francisco Barreto, no centro da cidade de Tobias Barreto (SE).

No local citado, o suspeito foi flagrado com tabletes de maconha, celulares e dinheiro proveniente da venda ilícita de drogas. O suspeito afirmou que produzia e vendia a maconha nas formas prensada e “skank”. Essa última, com uma qualidade mais apurada e mais cara.

Na casa do suspeito, que fica ao lado da oficina, os Policiais do 11° Batalhão ainda encontraram um plantio de maconha dentro de uma estufa, como também, materiais e produtos típicos do cultivo e da manufatura da droga. Ele também informou que comprava as sementes através de sites e as recebia pelos Correios.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE