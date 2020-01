POLÍCIA FEDERAL INVESTIGA OBRAS ABANDONADAS DE GESTÃO PASSADA EM TOBIAS BARRETO

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira, 28, a Polícia Federal esteve no município de Tobias Barreto para investigar indícios de irregularidades durante a gestão do ex-prefeito Dilson de Agripino.

Os documentos e relatórios de fiscalização comprovam que a aplicação de recursos federais destinados à construção de três creches foi feita de forma inadequada. As obras das creches foram abandonadas, para desgosto da população, que aguardava ansiosamente por elas.

O secretário de Controle Interno do município, Raimundo Martins Júnior, prestou depoimento à Polícia Federal acerca das irregularidades encontradas quando a atual gestão assumiu a Prefeitura. Em entrevista à rádio, ele ressaltou sua preocupação.

“Não é grave somente o pagamento de serviços não executados. Em setembro de 2014, às vésperas da eleição, foram feitos dois saques no valor de R$ 495.000 cada. Esse montante foi distribuído em mais de 10 contas e depois sumiu.

Isso sem contar as pessoas que trabalharam na campanha do ex-prefeito e receberam pela Prefeitura. Entregamos todas as informações ao Tribunal de Contas e à Polícia Federal”, pontuou o secretário.