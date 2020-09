PF Realiza Operação E Cumpre Mandados Em Residência De Vereadores Em Tobias Barreto

Tweet no Twitter

A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão no início da manhã desta sexta-feira (25) no município de Tobias Barreto, no Sul sergipano.

Por G1 SE De acordo com a PF, a ação é relacionada a uma investigação que apura uma suposta compra de votos nas eleições 2018. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre a operação. As primeiras informações são de que os agentes estão cumprindo mandados de busca na residência de dois vereadores. Os agentes estiveram na residência do vereador Veranio e em seguida na casa da vereadora Elisângela, esposa do ex-vereador Beta.

Segundo a vereadora Elisângela, os agentes informaram que o endereço procurado não era o indicado no mandado. Com isso, os agentes se retiraram. A vereadora esclareceu ainda que os agentes não estiveram dentro de sua residência, que bateram à sua porta, mas pediram desculpas porque ela não é alvo da operação.

Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra parlamentares investigados por suposta compra de votos na eleição municipal de 2018. O inquérito corre sob sigilo e a PF não divulgou mais detalhes sobre a ação.

O Ministério Público Federal informou que a ação foi solicitada pelo Ministério Público Eleitoral e corre em sigilo.

A PF também não forneceu o nome dos investigados. Veja a atual composição do Legislativo de Tobias Barreto:

