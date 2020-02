Silvio Santos determinou a volta da “Semana do Presidente”

Ordem veio dos Estados Unidos, onde dono do SBT passa férias. SS entende ser necessário destacar o trabalho do governo Bolsonaro.

A “Semana do Presidente” vai voltar no SBT. Ordem do dono, Silvio Santos, direto dos Estados Unidos. O miniprograma, levado ao ar durante muitos anos, ainda nos tempos do regime militar e criado para destacar os atos do governo federal, estará novamente no ar muito em breve.

Providências já estão sendo tomadas. A informação é que Silvio Santos, muito próximo ao atual governo e entusiasmado com esta amizade, entende ser necessário destacar o trabalho do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional.

Flávio Ricco http://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/ Jornalista, passou por algumas das mais importantes empresas de comunicação do país, como Tupi, Globo, Record e SBT. Dirigiu o “Programa Ferreira Netto” e integrou a equipe do “SBT Repórter”. Escreve sobre televisão desde 2003. colunaflavioricco@uol.com.br

Colunista do UOL*