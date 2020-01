URGENTE: SSP Garante que delegado e tenente coronel irão permanecer em Tobias Barreto

Tweet no Twitter

Depois de boatos sobre a possível saída do delegado Fábio Alan Pimentel e o tenente coronel Alexsandro Ribeiro do município de Tobias Barreto (SE), o secretário de Segurança Pública, emitiu nota garantindo a permanência dos comandantes tranquilizando os tobienses.

Nota

O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, informa que não haverá mudanças nas equipes da Polícia Militar e Polícia Civil que atuam em Tobias Barreto e região, mais precisamente no tenente-coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do 11o Batalhão da PM, e no delegado Fábio Pimentel, da Delegacia Regional de Tobias Barreto.

Decisões administrativas que tratam de mudanças são comuns no âmbito da Segurança Pública, mas a SSP entende que o trabalho desenvolvido por nossos policiais em Tobias Barreto reflete o avanço da atuação da Segurança Pública em boa parte do estado de Sergipe.

A SSP está à disposição do povo tobiense e cidades circunvizinhas e mantém a parceria incondicional da integração entre nossas polícias e a troca de confiança e respeito com o que mais importa, o cidadão de bem de Sergipe. No mais, continuaremos trabalhando para baixar os números da criminalidade e prestar um serviço de excelência para a população sergipana.