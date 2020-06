Tobias Barreto: Prefeito defende a retomada das atividades econômicas

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Tobias Barreto segue executando as medidas de seu plano de ação de prevenção e combate à Covid-19.

E além de todas as iniciativas com foco em evitar a proliferação do vírus e de cuidar da saúde da população, outra preocupação da gestão é em relação à economia da cidade.

Nesta terça-feira, 9, o prefeito Diógenes Almeida recebeu em seu gabinete comerciantes e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Tobias Barreto, a fim de reforçar o diálogo que a Administração já vem mantendo em torno da retomada gradual das atividades econômicas do município.

“Queremos fazer isso com toda a segurança que o momento requer, sem comprometer comerciantes ou consumidores. A cada mudança no cenário, o plano de ação passa por alterações e, por isso, fazemos questão de manter esses diálogos com os comerciantes, para tentar minimizar os efeitos da crise na economia local”, frisou o prefeito.