VACINAÇÃO: Iniciada para a área de Segurança Pública em Tobias Barreto

Desde o inicio desta semana, os profissionais da Segurança Pública, lotados no município de Tobias Barreto, começaram a ser vacinados contra a covid-19.

A primeira etapa dessa ação aconteceu no 11° Batalhão da Polícia Militar e foi acompanhada pela secretária de saúde, Angélica Trindade, e pelo tenente-coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do batalhão.

A ampliação para classe de policiais segue o plano de vacinação do Governo do Estado. Com isso, mais pessoas estão sendo vacinadas em Tobias Barreto e novos grupos prioritários são contemplados.