VEREADORA ELISÂNGELA: “PÉSSIMO EXEMPLO, NÃO FOI LEGAL A LIBERAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÃO”

Na sessão ordinária desta terça-feira, 02, a vereadora Elisângela Campos – PSD usou a tribuna para expor sua insatisfação quanto à Prefeitura de Tobias Barreto, por ter liberado o funcionamento do parque de diversão instalado no conjunto Irmã Dulce, o qual posteriormente foi interditado pela Polícia Militar [11º BPM], no último final de semana.

Segundo afirmou a vereadora na tribuna, a Secretaria de Indústria e Comércio, que tem como Secretário Alex Formiguinha, deu péssimo exemplo! Disse ela mais: “O parque não respeitou as medidas sanitárias, a liberação para funcionamento poderia ter sido evitada, eu parabenizo a ação da polícia pelo fechamento do parque”.

Elisângela aproveitou o expediente para parabenizar a ação da polícia também sobre outro fato, quanto a aglomeração de pessoas na Lagoa da Porta, onde a polícia instruiu a população para se retirar do local.

NA CONTRA MÃO

A Secretária de Saúde, Angélica Trindade, por sua vez, afirmou no programa “A Hora da Verdade”, da Luandê FM, que tinha conhecimento dos fatos e que estava “curtindo o domingo” na Lagoa da Porta.