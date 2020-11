VOCÊ SABE USAR AS MÉTRICAS DO INSTAGRAM?

Sempre e sempre vemos algumas pessoas postando fotos dos números dessas duas métricas. Mas vezes nem eles sabem o que realmente significa. Então vamo lá:

O alcance é o número total de usuários únicos que visualizam seu conteúdo.

Impressão é o número de vezes que seu conteúdo é realmente exibido no feed de um usuário. Os usuários não precisam se envolver com seu conteúdo para que ele conte como uma impressão. O mesmo conteúdo pode ser exibido várias vezes no feed de alguém e essa pessoa nem precisa se quer visualizar, mas a impressão é contada.

Então é ruim ter um grande número de impressões e pouco alcance?

Não!

Resumindo é o seguinte; Quanto mais impressões você tiver, mais chances você terá de obter um bom número de visualizações e interações. Ou seja, maior será o número do alcance.

Por: Carlos Augusto

Coluna: Empreendedor Online