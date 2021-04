Yahoo Respostas chega ao fim: relembre algumas pérolas da plataforma.

O Yahoo anunciou, na última semana, que sua plataforma social de perguntas e respostas, a Yahoo Respostas, será encerrada no dia 4 de maio, após 16 anos de atividade. Os usuários não poderão mais postar perguntas ou respostas no site a partir de 20 de abril.

Quem entra no Yahoo Respostas agora encontra uma mensagem no topo da página explicando o encerramento do serviço. Se você era usuário da comunidade, vai poder resgatar as informações de perfil, incluindo todas as perguntas e respostas em seu nome. O prazo para solicitar o backup é 30 de junho.

No site, os usuários podem fazer perguntas e esperar que outros internautas respondam. Separando os assuntos em categorias, o Yahoo Respostas possibilita que qualquer questão, de qualquer área de conhecimento, seja debatida de forma simples e direta entre os usuários, que podem subir de nível de acordo com a avaliação das suas respostas.

A popularidade da plataforma – que teve seu auge nos anos 2000 – pode ser atribuída pelo teor do conteúdo das perguntas e respostas. Há muitas questões sérias, mas outras não fazem sentido e acabam virando motivo de piada. Confira abaixo alguns exemplos de perguntas que viraram piada e receberam respostas inusitadas no site: Perguntas inusitadas.

De Tilt, em São Paulo 12/04/2021 12h43